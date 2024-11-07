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Россияне атакуют Киев: что известно в эту минуту о последствиях

Россияне атакуют Киев: что известно в эту минуту о последствиях

На месте пожара

Из-за вражеского удара пострадали два человека.

Оккупанты продолжают атаковать Киев. В регионе объявлена воздушная тревога. Последствия атаки российских беспилотников зафиксированы в шести районах Киева. Двое пострадавших – по последним данным.

О последствиях ударов сообщили в КМВА.

В частности, в результате атаки российских беспилотников по Киеву в районах столицы зафиксировано падение обломков.

В Голосеевском районе:

  • есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью
  • возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м. кв, пожар ликвидирован. Потерпевших нет.

В Печерском районе:

  • произошел пожар ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м. кв
  • частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет. Предварительно обломки рухнули на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.

В Оболонском районе:

  • возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.

В Соломенском районе:

  • госпитализирован один пострадавший с территории предприятия. Также в этом же районе в результате падения обломков БПЛА пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация. Потерпевших пока нет.

Дарницкий район:

  • падение обломков на открытую местность. Без пожара и потерпевших.
  • падение обломков на жилом доме. Пожаров и пострадавших нет.

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