Россияне атакуют Киев: что известно в эту минуту о последствиях

Из-за вражеского удара пострадали два человека.
Оккупанты продолжают атаковать Киев. В регионе объявлена воздушная тревога. Последствия атаки российских беспилотников зафиксированы в шести районах Киева. Двое пострадавших – по последним данным.
О последствиях ударов сообщили в КМВА.
В частности, в результате атаки российских беспилотников по Киеву в районах столицы зафиксировано падение обломков.
В Голосеевском районе:
- есть повреждение квартиры в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью
- возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м. кв, пожар ликвидирован. Потерпевших нет.
В Печерском районе:
- произошел пожар ресторана на 33 этаже жилого дома на площади 50 м. кв
- частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар ликвидирован. Потерпевших нет. Предварительно обломки рухнули на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.
В Оболонском районе:
- возгорание на крыше 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно потерпевших нет.
В Соломенском районе:
- госпитализирован один пострадавший с территории предприятия. Также в этом же районе в результате падения обломков БПЛА пожар в частном медучреждении. Происходит эвакуация. Потерпевших пока нет.
Дарницкий район:
- падение обломков на открытую местность. Без пожара и потерпевших.
- падение обломков на жилом доме. Пожаров и пострадавших нет.
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