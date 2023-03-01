Россияне атакуют Киевщину дронами: украинцев призывают быть в безопасных местах

В Киевской области в ночь на 1 марта зафиксировали вражескую цель. Людей призывают находиться в безопасных местах.

Об этом сообщили в Киевской ОВА.

"Жители Киевщины! В области зафиксирован вражеский воздушный объект! Находитесь в укрытиях и безопасных местах к отбою. Силы противовоздушной обороны наготове. Отмечаем важность соблюдения информационной тишины — не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных", — говорится в сообщении.

Напомним, в части Украины в ночь на 1 марта продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство, вероятно, иранскими дронами.

Взрывы уже прозвучали в Кременчуге. Известно, что там сбили вражеский БПЛА.

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