Россияне атакуют Киевщину дронами: украинцев призывают быть в безопасных местах

В Киевской области продолжается воздушная тревога.
В Киевской области в ночь на 1 марта зафиксировали вражескую цель. Людей призывают находиться в безопасных местах.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
"Жители Киевщины! В области зафиксирован вражеский воздушный объект! Находитесь в укрытиях и безопасных местах к отбою. Силы противовоздушной обороны наготове. Отмечаем важность соблюдения информационной тишины — не фотографируйте и не выкладывайте в сеть работу военных", — говорится в сообщении.
Напомним, в части Украины в ночь на 1 марта продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют наше государство, вероятно, иранскими дронами.
Взрывы уже прозвучали в Кременчуге. Известно, что там сбили вражеский БПЛА.
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