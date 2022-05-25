Россияне атакуют на Донбассе и готовятся к наступлению в Запорожье: главное со сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.
В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 25 мая о российском вторжении.
Донбасс и Запорожье
Российские кафиры основные усилия сосредотачивают на поражении группировки Объединенных сил. Захватчики пытаются установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Также россияне пытаются развить успех на Лиманском направлении.
На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и в Северодонецке и Новозвановке на Луганщине.
Россияне пытались наступать и проводить штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково. Однако успеха не имели, отошли на ранее занятые рубежи.
На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.
Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.
Кроме того, оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Беларусь
На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях планируется проведение практических действий подразделений вооруженных сил Беларуси.
По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.
Сиверщина
На Сиверском направлении россияне продолжают прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски украинских войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.
Слобожанщина
На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск.
Россиняи обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.
Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.
Юг
На Южнобужском направлении российские войска пытаются обеспечить себе выход на административные границы Херсонской области и улучшить тактическое положение в направлении Николаева.
Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.
Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожают все учебники по истории Украины и литературы в Донецкой области.
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