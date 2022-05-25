Россияне атакуют на Донбассе и готовятся к наступлению в Запорожье: главное со сводки Генштаба

Россияне атакуют на Донбассе и готовятся к наступлению в Запорожье: главное со сводки Генштаба

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 25 мая о российском вторжении.

Донбасс и Запорожье

Российские кафиры основные усилия сосредотачивают на поражении группировки Объединенных сил. Захватчики пытаются установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Также россияне пытаются развить успех на Лиманском направлении.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и в Северодонецке и Новозвановке на Луганщине.

Россияне пытались наступать и проводить штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково. Однако успеха не имели, отошли на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

Кроме того, оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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