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Россияне атакуют на Донбассе и готовятся к наступлению в Запорожье: главное со сводки Генштаба

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Россияне атакуют на Донбассе и готовятся к наступлению в Запорожье: главное со сводки Генштаба

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 18:00 25 мая о российском вторжении.

Донбасс и Запорожье

Российские кафиры основные усилия сосредотачивают на поражении группировки Объединенных сил. Захватчики пытаются установить полный контроль над территориями Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Также россияне пытаются развить успех на Лиманском направлении.

На Донецком направлении противник наносит артиллерийские и авиационные удары в районах Лимана и Камышевахи Донецкой области и в Северодонецке и Новозвановке на Луганщине.

Россияне пытались наступать и проводить штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково. Однако успеха не имели, отошли на ранее занятые рубежи.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков.

Противник совершил авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Марьинки, Никольского, Полтавки и Орехова.

Кроме того, оккупанты продолжают активную подготовку к наступательным действиям на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Беларусь

На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений. В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях планируется проведение практических действий подразделений вооруженных сил Беларуси.

По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей.

Сиверщина

На Сиверском направлении россияне продолжают прикрытие участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения переброски украинских войск на другие направления враг обстреливает объекты гражданской и военной инфраструктуры в приграничных районах.

Слобожанщина

На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения украинских войск.

Россиняи обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополье Сумской области, а также Терновая, Русские Тишки, Довгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области.

Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах Изюма и Славянска. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Довгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел.

Юг

На Южнобужском направлении российские войска пытаются обеспечить себе выход на административные границы Херсонской области и улучшить тактическое положение в направлении Николаева.

Враг обстрелял позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру в районах Новоалександровки, Трудолюбовки, Новопавловки, Благодатного и Посад-Покровского.

Ранее сообщалось, что оккупанты уничтожают все учебники по истории Украины и литературы в Донецкой области.

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