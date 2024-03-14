Россияне атакуют на разных направлениях, пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области — Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили ряд атак оккупационной армии. Россияне пытались прорвать оборону украинских военных в Донецкой области. За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба 14 марта.

Всего враг нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 93 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Свободное, Большая Писаревка, Поповка, Александровка Сумской области; Волчанск Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Предтечино, Часов Яр, Нью-Йорк, Дружба, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Максимильяновка, Новомихайловка, Водяное, Максимовка, Нескучное, Старомайорское Донецкой области; Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отбиты 3 атаки противника в районах восточнее Временного Яра, Богдановки и Клещиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тонечко, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и к югу от Золотой Нивы Донецкой области, где враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна ракета. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщалось, ночью 14 марта российские оккупанты ударили по Украине дронами. Было уничтожено 22 ударных БпЛА.

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