Россияне атакуют острова на Днепре: возможно ли большое наступление на Херсон — Братчук

Наступательных ударных группировок противника на Приднепровском направлении в Херсонской области не отмечается.

Россияне пытаются атаковать Днепровские острова в Херсонской области, но закрепиться на этих клочках суши им не удается. Силы обороны Украины держат острова под огневым контролем.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в интервью изданию "Главред".

По его словам, российская оккупационная армия продолжает терроризировать управляемыми авиационными бомбами и FPV-дронами мирное население города Херсона и общин, которые расположены ближе к берегу Днепра, среди которых Береслав и Белозвезда. Однако наступательных ударных группировок противника на Приднепровском направлении в Херсонской области не отмечается.

“С боевой оперативной точки зрения россияне пытаются атаковать Днепровские острова, которые мы держим под своим огневым контролем. Некоторым из них сначала удается попасть на острова, но только временно. В лучшем случае оккупант превратится в трехсотого, которого не заберут, и потом он станет уже двухсотым. Враг пытается использовать плавсредства и проходить на острова, однако возможности закрепиться там нет”, — подчеркнул Братчук.

Также он отметил очень активную артиллерийскую дуэль, которая продолжается.

“Ночью, утром и днем наша артиллерия громко работает, что можно увидеть из сводок Сил обороны юга, которые каждое утро публикуются. Уничтожается личный состав, средства связи, артиллерийская система и автомобильная техника врага. Результаты свидетельствуют также о хорошей работе разведки и аэроразведки – они предоставляют необходимые координаты”, — сказал Братчук.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" отметил, что враг часто использует непогоду с целью более активных действий, но украинские воины находят и уничтожают вражеские группы.

“Сейчас враг больших наступлений на Херсон проводить не может. Его внимание с точки зрения ресурсов и резервов приковано к другим направлениям, прежде всего – к Донецкому направлению”, — подчеркнул он.

Напомним, российские кафиры пытались штурмовать позиции наших войск вблизи Антоновского моста на Херсонщине.

Читайте также: