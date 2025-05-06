Россияне атакуют Покровск на мотоциклах: у Forbes оценили, насколько эффективна эта тактика

Покровск

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Скорее всего, захват города Покровска является приоритетом Кремля в его войне против Украины. Тактика мотоциклетных атак, применяемая армией РФ, иногда срабатывает и помогает оккупантам сдвинуть линию фронта на востоке Украины.

Об этом пишет Forbes.

Две российские полевые армии, каждая численностью 10 000 солдат или больше, большую часть прошлого года медленно продвигались в Покровск из разрушенной Авдеевки, но остановились, поскольку украинское сопротивление усилилось. Поэтому теперь россияне пытаются окружить Покровск вместо прямой атаки его. В последние дни российские штурмовые группы штурмовали линию украинских окопов, простирающуюся вдоль трассы Т-0504, соединяющей Покровск и город Константиновка, к северу от Торецка.

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«Сечение линии траншей — это необходимый первый шаг, если россияне собираются окружить Покровск. Ценой больших усилий они требуют определенного прогресса, и их мотоциклетные войска лидируют», — говорится в материале

Проведя разведку небольшими разведывательными группами, многие из которых были на велосипедах, россияне столкнулись с жесткой обороной, занимавшей украинские 14 бригада национальной гвардии, 38 бригада морской пехоты и 117 тяжелая механизированная бригада. Попытавшись провести более масштабное наступление 17 апреля, россияне потеряли 21 единицу бронетехники и до 240 солдат.

Потери в Покровске

Как пишут в Forbes, в последние дни одно российское подразделение — 39-я мотострелковая бригада — нашло слабое место на украинской линии: участок открытой траншейной линии за селом Малиновка, лишенный какого-то лесного покрова.

«Русские беспилотники поразили часть бронетехники, которая перевозила украинские войска в траншею, и в выходные захватили ее часть. Украинская контратака провалилась, когда беспилотники поразили пехоту атакующего», — отметили аналитики.

Продвинувшись примерно на 1,6 км в месяц и захватив плацдарм в украинских оборонных сооружениях вокруг Покровска, россияне теперь могут использовать это достижение. Если они смогут перебросить больше сил в плацдарм, они смогут захватить больше земли и оказать давление на восточный фланг Покровска.

«Это чрезвычайно рискованно. Большинство атак российских мотоциклистов терпят неудачу, часто за счет большей части задействованных войск и мотоциклов. Следующие атаки с помощью иссякаемого запаса бронетехники России также обходятся дорого. Гражданские мотоциклы, автомобили, фургоны и грузовики теперь составляют 90 процентов. теряют также десятки танков и боевых машин еженедельно», — пишут аналитики.

Известно, что ежедневно потери войск составляют около 1000 человек. Это почти столько же войск, сколько Кремлю удается набирать каждый день. Даже небольшое увеличение потерь личного состава приведет к российским вооруженным силам к дефициту личного состава.

Напомним, армия РФ не первый месяц изо всех сил пытается зайти в Покровск. в Донецкой области. Впрочем, оккупантам это не удается. В город украинским командованием были переброшены боеспособные подразделения.