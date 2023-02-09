Россияне атакуют с артиллерии и минометов приграничные населенные пункты в Харьковской области

В четверг, 9 февраля, российские оккупанты активно обстреливают из минометов и артиллерии пограничные населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от линии столкновения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Около 9:00 утра армия РФ наносила удары по городу Купянск. В результате атаки почти разрушен жилой дом. Кроме того, враг обстрелял поселок Двухлетняя.

После 10:00 оккупационные войска по артиллерии и минометам ударили по Харьковскому району. Под обстрелом были деревни Веселое и Красное.

Около 12:00 российские войска нанесли 14 минометных ударов по Богодуховскому району. Обстрелы были зафиксированы в селах Уды и Красная заря.

Напомним, 8 февраля, российские войска ударили из авиации по населенному пункту в Черниговской области. Враг выпустил две ракеты типа "воздух-земля".

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