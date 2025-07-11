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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне атакуют Украину беспилотниками: в Воздушных силах назвали опасные направления

Вражеские дроны зафиксированы в восьми областях Украины.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Атака дронов

Вражеские дроны двигаются в нескольких направлениях

Вечером пятницы, 11 июля, на Украине зафиксирована активность российских боевых беспилотников.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Обновление по враждебным беспилотникам:

  • БпЛА в Сумской и Черниговской области — курсом на юго-западное направление.

  • БпЛА на севере Киевщины – курсом на юг.

  • БпЛА на востоке Полтавщины - курсом на юго-восточное направление.

  • БпЛА на Херсонщине - курсом на Николаевщину и группа на юге в Черное море.

  • Группа БПЛА на востоке, центре и юге Харьковщины - курсом на юго-западное направление.

  • Группа БПЛА на севере Днепропетровщины - курсом на запад.

Также фиксируется группа ударных дронов на юге, летящая курсом в Запорожскую область.

Напомним, В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога : какова угроза.

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