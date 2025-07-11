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Россияне атакуют Украину беспилотниками: в Воздушных силах назвали опасные направления
Вражеские дроны зафиксированы в восьми областях Украины.
Вечером пятницы, 11 июля, на Украине зафиксирована активность российских боевых беспилотников.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Обновление по враждебным беспилотникам:
БпЛА в Сумской и Черниговской области — курсом на юго-западное направление.
БпЛА на севере Киевщины – курсом на юг.
БпЛА на востоке Полтавщины - курсом на юго-восточное направление.
БпЛА на Херсонщине - курсом на Николаевщину и группа на юге в Черное море.
Группа БПЛА на востоке, центре и юге Харьковщины - курсом на юго-западное направление.
Группа БПЛА на севере Днепропетровщины - курсом на запад.
Также фиксируется группа ударных дронов на юге, летящая курсом в Запорожскую область.
Напомним, В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога : какова угроза.