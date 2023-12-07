Россияне атакуют всем арсеналом авиации: какая ситуация на Купянском направлении

ВСУ в течение суток уничтожили 324 российских захватчика и их технику на Лиманско-Купянском направлении.
Российские войска пытаются выйти на окраины Синьковки, чтобы сформировать плацдарм для наступления на Купянск Харьковской области. Для этого враг применяет весь арсенал авиации и дроны-камикадзе.
Об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 7 декабря.
Ситуация на Купянском направлении
Оккупанты не прекращают попытки атаковать украинских военных по всей полосе ответственности ОСГВ "Хортица". Так, за предыдущие сутки на Лиманско-Купянском направлении Силы обороны отразили 13 вражеских атак.
"На Купянском – (отразили – ред.) 7 атак вблизи Синьковки. Враг пытается выйти на окраины этого населенного пункта для того, чтобы сформировать плацдарм для наступления на город Купянск – важный логистический центр, через который во время прошлой оккупации осуществлялось поставка вражеских сил", – объяснил Фитьо.
Он также рассказал, что российские войска за сутки устроили 14 авиационных ударов, применяя весь арсенал авиации – бомбардировочную, штурмовую, вертолеты огневой поддержки. Для атак враг применяет управляемые авиабомбы.
Захватчики также активно применяют дроны-камикадзе. В частности, по бойцам ВСУ на Лиманско-Купянском направлении враг запустил 20 дронов-камикадзе.
В то же время Силы обороны Украины ликвидировали 324 российских оккупантов, уничтожили 37 единиц вражеской военной техники, среди которой пять танков и четыре БМП.
Напомним, ранее российские пропагандисты заявили, что коккупанты якобы захватили Синьковку на Купянском направлении. Однако местные власти все опровергли.
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