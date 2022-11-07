Россияне атакуют всеми видами вооружения: в ВСУ рассказали, где эпицентр войны в Украине

Эпицентром войны, начавшейся Российской Федерацией во главе с диктатором РФ Путиным, является восточный фронт, особенно Донетчина.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне избивают из всех разновидностей вооружения.

"Восточный фронт остается главным эпицентром украинско-российской войны, а Донецкая область, особенно Бахмутское и Авдеевское направления — эпицентром этого фронта. Здесь враг продолжает атаки и поражения всеми видами артиллерии, реактивными системами залпового огня и авиацией", — сообщил Череватый.

По его данным, только за минувшие сутки оккупанты семь раз атаковали украинские позиции на Донецком направлении с помощью авиации. Впрочем, украинские военные дают достойный ответ россиянам.

"В частности, в районе Горловки было уничтожено пять бронированных машин врага, а четыре — существенно повреждены. В районе Майорска также враг понес существенные потери. То, какие враг несет потери, говорит о том, что их подразделения... бросают как пушечное" мясо...", — добавил Череватый.

Ситуация в Донецкой области

Оккупанты минимум четыре месяца неудачно пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Еще в конце сентября президент Владимир Зеленский заявлял, что именно в Донецкой области — самая сложная ситуация. Там ВСУ делают все возможное, чтобы сдержать врага, ведь для Украины Донбасс – цель номер один на фронте.

В ISW в начале ноября сообщили, что российские оккупанты усилили наступательные действия на Донбассе. Враг атакует на Донбассе с трех направлений вблизи Угледара.

По данным Сергея Череватого, на Бахмутском направлении на 5 ноября было сконцентрировано около 30 тыс. российских военных.

В Генштабе сообщают, что россияне пытаются захватить Соледарь, чтобы продвинуться к Временному Яру.

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