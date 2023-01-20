Россияне атакуют ВСУ сразу на нескольких направлениях на Донбассе: карта боевых действий

На других участках фронта – артиллерийские дуэли.

Российские войска 20 января продолжают на Донбассе свои наступательные действия, а украинские защитники наносят врагу контрудары.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий от британского Минобороны.

Так, оккупанты пытаются атаковать позиции ВСУ по нескольким направлениям в Донецкой и Луганской областях: в районе Сватового, Кременной, Бахмута и Соледара. Силы обороны Украины успешно отбывают атаки врага.

Кроме того, украинские войска наносят контратакующие удары по линии Сватово-Кременная на Луганщине.

На других участках фронта в Украине продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские защитники наносят точные удары по позициям захватчиков на временно захваченных ими территориях Запорожской и Херсонской областей.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже — это последний защита Intelligence update on situation in Ukraine – 20 January 2023.



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/PIntN6AtBx — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 20, 2023

Напомним, по информации украинской разведки, российский диктатор Владимир Путин отдал приказ военному командованию полностью захватить Донбасс до марта 2023 года.

По оценкам военного аналитика Петра Черныка, в ближайшее время боевые действия на Донбассе будут развиваться так же, как и на эту минуту. То есть в условиях тяжелых боев украинские войска будут "перемалывать" там большое количество российской живой силы.

Заметим, что в Пентагоне пока не видят потенциала для нового российского наступления, ожидавшегося весной. Там полагают, что переданное Украине новое вооружение может изменить динамику на поле боя.

Угроза ракетных и авиационных обстрелов: что происходит на фронтах

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