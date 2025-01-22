Россияне атакуют Запорожье: что известно о ситуации в городе

В Запорожье раздаются взрывы. В результате атаки россиян в одном из районов города произошел пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Однако воздушная тревога продолжается. И уже слышны были повторные взрывы.

По свидетельству местных жителей, над Запорожьем зафиксировано 8 "Шахедов".

Позже Федоров предоставил подробности атаки.

"Враг нанес предварительно 5 ударов "Шахедами" по городу. На ликвидацию направлены все экстренные службы", - сообщил Федоров.

Как ранее сообщили Воздушные Силы ВС Украины, БПЛА была зафиксирована на севере Запорожья.

Напомним, на ночь 22 января над Украиной летали вражеские дроны. Взрывы раздавались в нескольких областях.

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