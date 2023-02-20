Россияне атакуют Запорожскую область: власти срочно обратились к людям (фото)

Российские оккупанты днем 20 февраля в очередной раз атакуют Запорожскую область. Местных жителей просят соблюдать информационную тишину.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

Граждан призывают сохранять спокойствие и находиться в укрытиях.

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Также людей просят не фиксировать и не распространять работу ПВО и последствия "прилетов". В ОВА объяснили, что такие поступки могут помочь оккупантам ориентироваться в ситуации.

"Враг в очередной раз атакует Запорожский край. Сохраняйте спокойствие и пребывайте в безопасных местах! Не распространяйте фото-, видео-материалы работы ПВО или места прилетов к официальным комментариям. Не помогайте врагу ориентироваться в ситуации на нашей территории. Держимся! С верой в ВСУ!", – говорится в сообщении.

Впоследствии секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что россияне около 16:30 атаковали пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших в результате обстрела армии РФ уточняется

"Только что враг атаковал пригород Запорожья. Информация о разрушениях и пострадавших сейчас уточняется. Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в безопасных местах", — написал он.

Напомним, в Воздушных силах предупредили, что Россия сокращает интервалы обстрелов, чтобы показать результаты Путину перед годовщиной вторжения в Украину. Последними датами атаки являются 23-24 февраля.

Как стало известно, россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, ожидающих там перебрасывания на участок фронта в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что российские "оккупационные власти" заставляют детей из оккупированной части Запорожской области прославлять захватчиков и петь гимн РФ.

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