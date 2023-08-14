Россияне бегут и показательно расстреливают коллаборантов — эксперт об успехах ВСУ на Донбассе

На отдельных участках ВСУ успешно контратакуют и закрепляются на занятых территориях.

В районе населенного пункта Урожайное Донецкой области наблюдается успешный характер действий ВСУ. Нравственный дух оккупационных войск и коллаборантов на низком уровне, поэтому враг прибегает к репрессиям, расстреливая местных предателей. Вместе с тем, россияне несут большие потери.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

“Следует говорить об определенных тактических успехах, которые уже подтверждены сообщениями Генштаба Вооруженных сил Украины. На отдельных участках ВСУ успешно контратакуют и закрепляются на занятых территориях”, — отметил эксперт.

Он добавил, что за последние сутки наблюдается успешный характер действий ВСУ в районе населенного пункта Урожайное: “По сообщениям российских СМИ, ситуация у оккупантов в районе этого населенного пункта критическая. Есть сообщения, которые проверяются, о том, что кафиры вообще покинули населенный пункт ”.

Дмитрий Снегирев рассказал о интересных личных боях в районе Урожайного: “Дело в том, что в удержании позиций оккупационных войск задействованы местные коллаборанты. Это так называемые первые армейские корпуса Каскад и Восток, более известные благодаря предателю, бывшему сотруднику СБУ Александру Ходаковскому.

Аналитик продолжил: “Речь идет о том, что с целью уменьшения потерь личного состава среди вооруженных сил РФ военное командование приняло тактику использования подразделений так называемого первого и второго армейского корпуса, состоящих из местных коллаборантов. Мужское население украинского Донбасса, которое, к сожалению, изменило Украине, бросают фактически на утилизацию”.

Эксперт говорит, что на этом фоне достаточно заметны заявления самого предателя Ходаковского: “Оказывается, после того, как его военное подразделение было наголову разбито Вооруженными силами Украины, он выступил с заявлением или предложением легализации заградительных отрядов, то есть возвращения к тактике Второй мировой войны, когда советские войска выполняли фактически функции заградительных отрядов”.

“Это был приказ Сталина – “ни шага назад”. Достаточно показательно — это и признание военного характера поражений окупантов и, главное, политических поражений. Они признают, что морально-боевой дух оккупационных войск и местных коллаборантов на низком уровне. Соответственно, для исправления ситуации необходимы фактические репрессии в виде расстрелов тех лиц, которые не согласны выполнять глупые приказы своего непосредственного руководства», — добавил Дмитрий Снегирев.

По его словам, о потерях оккупационных войск свидетельствует то, что даже подразделения вооруженных сил РФ, которые держали оборону в районе Урожайного, а это 40-я бригада морской пехоты, выведена на доукомплектование.

«То есть ВСУ с использованием кассетных боеприпасов, тактики, апробированной за 9 лет войны — это не только американская тактика, это уникальная украинская тактика освобождения населенных пунктов и собственных территорий, — позволила улучшить тактическое положение. Успехи в районе Урожайного позволяют дальнейшему развитию наступления в районе Заветного Желания и Старомлиновки”, — прокомментировал аналитик.

Он отметил, что Старомлиновка считается ключевым опорным пунктом окупантов: “Это главный хаб окупантов. Кроме того, стоит говорить, что Старомлиновка – это вторая так называемая линия обороны российских кафиров, более известная как "линия Суровикина". Ситуация в районе Урожайного показательна, она характеризует ситуацию в оккупационной армии”.

“В настоящее время оккупанты пытаются переложить ответственность с одного подразделения на другое. Оказывается, в поражениях окупантов виновата 37-я бригада, танковые подразделения которой отказались вводить свои танки в населенный пункт, аргументируя это сверхуспешным характером действий украинских противотанковых групп, оснащенных ПТРК, то есть курящих технику. А это признание того, что потери россиян в бронетехнике значительно превышают потери украинской армии», – рассказал эксперт.

"Эти данные подтверждаются международными независимыми источниками — за последние сутки увеличился коэффициент потерь 1:1,5 в пользу ВСУ в момент уничтожения тяжелой бронетехники", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне отходят от этого села и прибегают к показательным расстрелам! Нравственный дух сдулся!

Напомним, в Сети появилось видео, как российские кафиры бежали из Урожайного Донецкой области. За поселок шли жестокие бои.

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