Россияне бегут из Кинбурнской косы: в АТЕШ назвали причину

Кинбурнская коса (иллюстративное фото) / © instagram.com/nikvesti

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Российские войска стали покидать позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области. Причиной стала остановка поставок и рост потерь среди оккупантов.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента в штабе группировки войск РФ "Днепр".

По данным движения, действия Сил обороны Украины по перерезанию маршрутов поставок заставили российские подразделения срочно эвакуироваться из Кинбурнской косы.

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В частности, позиции покидают подразделения 337 полка. По информации АТЕШ, поставки для них фактически остановились: оккупанты больше не получают боеприпасы, горючее и продовольствие.

Из-за значительных потерь личного состава подразделения 337 полка отводят от береговой линии — из северной и западной частей косы.

В движении также отмечают, что российские огневые группы не справляются с ущербом украинских беспилотников, из-за чего потери оккупантов продолжают расти.

Ситуацию для россиян усложнило и то, что часть военных ранее была переброшена на Запорожское направление. После этого оставшиеся на косе подразделения фактически потеряли боеспособность, а переукомплектование не проводилось.

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По данным АТЕШ, российское командование вынуждено снимать людей с одних позиций и опрокидывать на другие. На Кинбурнской косе остаются лишь остатки подразделений, которые уже не способны полноценно удерживать оборону.

В партизанском движении заявляют, что логистическая система окупантов на этом участке окончательно разрушена.

Война в Украине: последние новости

Напомним, весенняя наступательная кампания российских войск не дала оккупантам ожидаемые результаты. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что май стал для армии РФ особенно неудачным, а нынешние потери врага в личном составе и технике сравнимы с периодом российского отступления 2022 года.

Дополнительным ударом по возможностям оккупантов стал так называемый "логистический локдаун". Силы обороны Украины усиливают удары по системам обеспечения, уничтожают узлы связи и ретрансляторы, усложняя россиянам снабжение и координацию действий на фронте.

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Проблемы с логистикой и связью признают даже российские военнкоры. Они предупреждают, что без стабильного обеспечения оккупационные войска могут потерять способность не только наступать, но удерживать оборону на отдельных участках.

В то же время в Украине продолжается усиление антидроновой защиты логистических маршрутов в прифронтовых регионах. По словам министра обороны Михаила Федорова, только в течение мая специалисты Государственной специальной службы транспорта обустроили более 211 км новых защитных конструкций по защите дорог от атак российских беспилотников.

Кроме того, на поврежденных участках восстановили около 38 км разрушенной защиты. Параллельно продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры: за месяц дорожники отремонтировали 115,5 км дорог, важных для стабильной работы логистических направлений.

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