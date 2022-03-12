Россияне бегут с поля боя, оккупанты бросают в бой даже своих преступников: Генштаб о ситуациях на фронте

На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Российские оккупанты не смогли провести наступательную операцию, а потому вынуждены изменить тактику.
Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ за 12 марта.
Из-за значительных логистических проблем и растянутых коммуникаций противник не способен обеспечить свои подразделения горюче-смазочными материалами, продуктами питания и боеприпасами, что побуждает оккупантов прибегать к мародерству и грабежу местного населения, магазинов, аптек и т.д.
Действия оккупантов сопровождаются многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения. Заброшенные на произвол оккупационные подразделения деморализованы и имеют крайне низкое морально-психологическое состояние.
"Увеличилось количество случаев попыток самостоятельно вернуться на территорию Российской Федерации. Учитывая большие боевые потери личного состава и проблемы с комплектованием резервных подразделений и частей, командование вооруженных сил Российской Федерации привлекает к ведению боевых действий на территории Украины так называемых "военнослужащих срочной службы" с территории ОРДЛО и военных наемников из Абхазии, Южной Осетии и числа заключенных из исправительных заведений Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Также почти во всех направлениях выдвижения оккупанты пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах, но значительного успеха не имеют.
"Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам и аэродромам, цинично пренебрегая нормами Международного гуманитарного права", — говорится в строительстве Генштаба.
На Волынском направлении сохраняется угроза диверсий на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
"Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Южном, Восточном и Северном направлениях, осуществляется прикрытие государственной границы Украины и морского побережья. На отдельных направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны", — сообщает Генштаб.
Напомним, Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксирована работа украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими оккупантами.
Читайте также:
- В России начали арестовывать авторов Википедии, упоминающих слово "война"
- Кулеба рассказал, обсуждал ли он с Лавровым статус Крыма и ОРДЛО
- "Война является безумием, ее нужно остановить": Ватикан выразил готовность к посредничеству