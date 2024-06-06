Россияне беспощадно атаковали Донецкую область: много жертв и раненых

ВС РФ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Донецкой области, в результате чего погибли мирные жители.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его информации, россияне вчера убили 4 жителей Донбасса в Северном, Берестке, Желанном и Прогрессе. Еще 14 человек получили ранения.

В частности, оккупанты нанесли удар двумя бомбами УМПБ Д-30СН по жилому кварталу г. Селидово. В результате атаки были ранены шесть гражданских граждан, в возрасте от 43 до 71 года ранены. Среди пострадавших — супружеская пара.

После этого оккупанты обстреляли с. Бересток, попав по частному дому. Под завалами от полученных травм, несовместимых с жизнью, погиб 35-летний мужчина. Его 61-летняя мать, жена 33 лет и 3-летний сын получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Ранее стало известно, что Российская Федерация нанесла удары по Донецкой области авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией. В результате атак оккупантов погибли два человека, в том числе ребенок.

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