Россияне беспощадно накрыли ракетами Донбасс: много жертв

Вражеские снаряды попали в инфраструктуру и гражданские объекты.

Российские оккупанты совершили огневые атаки на 10 населенных пунктов Донецкой области.

Полиция Донбасса задокументировала 20 военных преступлений России в сутки, сообщила пресс-служба ведомства.

"Россияне били по городам Бахмут, Авдеевка, Курахово, Марьинка, Краматорск, Часовой Яр, поселку Большая Новоселка, селах Берестки, Максимилиановка, Новоселидовка. Уничтожено и повреждено 16 гражданских объектов — девять жилых домов, школа-интернат, детский сад, заводы, хозяйственное предприятие, объекты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Зафиксировали два ракетных удара по ЗРК С-300 по Краматорску. Вражеские снаряды попали в инфраструктуру.

Реактивной артиллерией российские войска накрыли Часовой Яр. Разрушениям подверглись объекты критической инфраструктуры, детский сад и многоквартирный дом, есть убитые и раненые. Есть погибшие и травмированные в Бахмуте. Также есть раненые в Авдеевке и Марьинке.

Ракетами оккупанты обстреляли село Новоселидовка, где попали в предприятие. Там травмирован гражданский житель.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 декабря, ВСУ отбили атаки на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Донбасе. Также противник нанес 6 ракетных и 6 авиационных ударов. В частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях.

Постоянные российские атаки: Угледар – горячая точка Донецкого фронта

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