Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину: окупать в собственном доме убили женщину

Российские террористы убивают людей в своих домах.
Российская террористическая армия беспощадно обстреливает Харьковскую область. 10 августа во время обстрела села погибла женщина и был ранен пожилой мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что оккупанты продолжают убивать гражданских жителей в Харьковской области.
"Сегодня в с. Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы. Кроме того, враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Потерпел ранение 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался", — сообщил Олег Синегубов.
Напомним, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу и прорвать нашу оборону.
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