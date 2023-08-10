Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину: окупать в собственном доме убили женщину

Российские террористы убивают людей в своих домах.

Российская террористическая армия беспощадно обстреливает Харьковскую область. 10 августа во время обстрела села погибла женщина и был ранен пожилой мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что оккупанты продолжают убивать гражданских жителей в Харьковской области.

"Сегодня в с. Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы. Кроме того, враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Потерпел ранение 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался", — сообщил Олег Синегубов.

Напомним, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении враг пытается перехватить инициативу и прорвать нашу оборону.

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