- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 316
- Время на прочтение
- 3 мин
Россияне беспощадно разрушают город, где жил и творил автор всемирно известной рождественской песни "Щедрик"
Покровск, ныне штурмующий российские войска, сыграл решающую роль в создании музыкального символа Рождества.
Для украинцев разрушенный город Покровск Донецкой области, где сейчас ведутся ожесточенные бои, ассоциируется не только с войной, но и с одним из самых известных культурных символов нации — рождественской песней «Щедрик», известной в мире как «Carol of the Bells».
Об этом идет речь в материале POLITICO.
Западная аудитория узнает эту мелодию благодаря голливудским фильмам типа «Сам дома», но для Украины этой зимой она приобретает пронзительное политическое звучание.
Ведь Покровск неразрывно связан с судьбой композитора Николая Леонтовича, которого, как и современные украинцы, пыталась уничтожить Россия.
Вопреки расхожему мнению, Леонтович не написал «Щедрик» непосредственно в Покровске, однако этот город сыграл решающую роль в его становлении.
В первом десятилетии XX века Леонтович жил здесь, преподавал в музыкальной школе и руководил хором железнодорожников. Именно в Покровске он черпал вдохновение из самобытных народных традиций, которые впоследствии легли в основу его шедевров.
«Леонтович приехал в Покровск, имея за спиной только сумку, но именно там он развился как композитор и привлек внимание жандармов, отстаивая права рабочих. Он даже пел „Марсельезу“ с местным хором, которым руководил», — рассказывает Лариса Семенко, исследовательница творчества композитора.
Как «Щедрик» стал оружием Украины
Еще сто лет назад «Щедрик» стал инструментом борьбы за украинскую независимость. В 1919 году правительство УНР отправило национальный хор в турне по Европе и Америке, чтобы через музыку добиться признания молодого государства.
«Это была не просто рождественская песня, а послание украинской культуры миру, поздравительная открытка, отражающая глубоко укоренившуюся духовность нации и ее устойчивость перед лицом угрозы», — отмечает Семенко.
Мир не признал УНР, но «Щедрик» покорил планету. В 1936 году появилась англоязычная версия Carol of the Bells, которая стала мировым хитом.
Как у смерти Леонтоновича отняется почерк Кремля
Николай Леонтович не дожил до мирового ликования своего произведения. В январе 1921 года советские агенты (ЧК) коварно убили композитора в доме его родителей в Винницкой области. Москва видела в украинской культуре угрозу, которую необходимо было ликвидировать.
«Как и сейчас на оккупированных территориях Украины, российские власти увидели угрозу украинской культуре. Это стало началом масштабного террора против украинских борцов за свободу. Леонтович был одним из многих убитых», — объясняет исследовательница.
Спустя столетие Россия снова пытается уничтожить украинскую государственность, атакуя города, связанные с нашей историей. Бои за Покровск продолжаются уже более 18 месяцев.
Несмотря на заявления пропагандистов о «полном контроле», ВСУ продолжают борьбу. Главнокомандующий Александр Сырский сообщил об успешных контратаках и возобновлении контроля над частью территории города.
Американский историк Тимоти Снайдер проводит прямые параллели между прошлым и настоящим:
«Убийство Леонтовича и трансформация Щедрика — лишь один незначительный пример этой колониальной истории, которая продолжается и во время нынешнего вторжения России в Украину».
Сегодня, когда «Щедрик» раздается на всех континентах, украинские воины с оружием в руках защищают право своей нации на существование в руинах того же города, где когда-то творил гениальный Леонтович.
Напомним, в сочельник 24 декабря работники посольств Германии, Франции и Великобритании вместе с украинскими артистами выполнили «Щедрика» в киевском метро.
После исполнения всемирно известной украинской мелодии они поздравили украинцев на английском, французском и немецком языках, пожелав благословенного Рождества и справедливого мира.