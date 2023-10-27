Россияне беспощадно ударили по Херсону: власти показали видео с последствиями

Обошлось без жертв.
Российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Херсону.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
"Под массированным вражеским огнем оказались жилые дома в Днепровском районе города. Чудом удалось избежать жертв", – отметил он.
Что известно об обстрелах Херсона
Российские войска 26 октября из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, авиации и беспилотников выпустили по территории Херсонской области 500 снарядов, по Херсону — 33.
Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Всего за сутки военные РФ 114 раз били по Херсонщине. Попали в медицинское и учебное заведения, Дом культуры и почту в Бериславском районе. Обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области, говорится в сообщении.
В результате российской вооруженной агрессии один человек погиб, двое раненых.