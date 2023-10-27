Россияне беспощадно ударили по Херсону: власти показали видео с последствиями

Российские войска с временно оккупированного левого берега нанесли удар по Херсону.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

"Под массированным вражеским огнем оказались жилые дома в Днепровском районе города. Чудом удалось избежать жертв", – отметил он.

Что известно об обстрелах Херсона

Российские войска 26 октября из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, авиации и беспилотников выпустили по территории Херсонской области 500 снарядов, по Херсону — 33.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Всего за сутки военные РФ 114 раз били по Херсонщине. Попали в медицинское и учебное заведения, Дом культуры и почту в Бериславском районе. Обстреливали жилые кварталы населенных пунктов области, говорится в сообщении.

В результате российской вооруженной агрессии один человек погиб, двое раненых.

Оккупанты накрыли огнем жилые дома в Херсоне

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