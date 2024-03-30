Россияне без успеха пытаются прорвать оборону ВСУ: Гуменюк о ситуации в Крынках

В районе Крынок на левом берегу Херсонской области российская армия уже много месяцев безуспешно пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила представитель Сил обороны пивдня Украины Наталья Гуменюк в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, из Кринок не возвращается 60-70% штурмовых групп россиян. Поэтому захватчики вынуждены подтягивать ресурсы с глубокого тыла, с третьей линии обороны.

Если на Запорожском направлении обустроена вся ситуация — от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. подразделений", — объяснила спикер ОК.

То, что из Крынок не возвращается около 60-70% штурмовых групп врага, Гуменюк называет "серьезными потерями" для РФ. Ведь речь идет не только об уничтожении личного состава. Представительница ВСУ говорит, что "это серьезная деморализация в морально-психологическом плане".

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области. В частности, на фоне позиционных боев войска РФ незначительно продвинулись к западу от Бахмута.

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