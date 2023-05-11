Россияне безуспешно наступали на Авдеевском направлении – американские аналитики

Российская армия неудачно наступала на подступах к Авдеевке Донецкой области. Больше — накануне, 10 мая, оккупанты не проводили никаких подтвержденных наземных ударов в западной части Донецкой области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что 10 мая военные РФ продолжали ограниченные наступательные операции на фронте Авдеевка-Донецк.

В ISW добавляют: российские военные блоггеры утверждали, что бои продолжаются к северу от Авдеевки и что российские силы проводили неудачные штурмы в Марьинке, расположенной 27 км юго-западнее Авдеевки, близ Первомайского, которое 11 км юго-западнее Авдеевки, а также на южных подступах к Авдеевке.

Тем временем украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Новомихайловки, что в 36 км юго-западнее Авдеевки.

Ситуация на фронте Донецкой области. Карта боев ISW.

Напомним, накануне американские аналитики сообщают об успехах ВСУ в Донецкой области. Отмечается, что Вооруженные силы Украины силы могли достичь дополнительных достижений во время недавней контратаки юго-западнее Авдеевки. Украинские защитники совершили несколько локализованных контратак.

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