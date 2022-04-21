Россияне безуспешно пытались закрепиться у Рубежного: отражены девять атак врага

Россияне безуспешно пытались закрепиться у Рубежного: отражены девять атак врага

Российские оккупанты попытались закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного Луганской области, однако потерпел неудачу.

Кроме того, армия государства-террориста России пыталась произвести штурмовые действия в направлении Новотошкивского. Впрочем, и это оказалось безуспешным. В настоящее время идет штурм Попасной.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На линии фронта украинские военные отбили девять атак врага. Отмечается, что уничтожены зенитный ракетный комплекс, танк, артиллерийская система, десять единиц бронированной, две единицы специальной инженерной, две единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Кроме того, подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Как сообщалось, под Харьковом ВСУ дали прикурить оккупантам: раненых российских солдат размещают даже в музшколе. В Балаклее раненых российских военнослужащих начали размещать в городской поликлинике, несмотря на то, что госпиталь для российских военных оборудован в здании местной музыкальной школы.

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