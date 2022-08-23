Россияне били по 6 областям, есть жертвы среди гражданских: какая ситуация в регионах утром 23 августа

В Украине ночь против 23 августа относительно спокойно прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской областях.

О ситуации в регионах по состоянию на 8:00 23 августа рассказали в Офисе президента.

Днепропетровщина

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Враг обстрелял два Криворожского и Никопольского района. В Зеленодольской громаде из-за обстрелов РФ один человек погиб, один — ранен, в больнице.

В Никопольском районе враг обстрелял Марганецкую и Красногригорьевскую громады. В Марганецкой пострадали два человека. Есть разрушение жилья и коммуникаций.

В Красногригорьевской повреждены до 10 домов и линия электропередач. Без пострадавших.

Харьковщина

В Харькове из-за обстрелов армии РФ на заводе Шевченко возник пожар. Горит цех по производству паллет, площадь пожара 3000 м2. От ГСЧС привлечено 16 отделений 90 человек. Обстрелы города и области ночью не зафиксированы.

В результате обстрелов Чугуевского и Изюмского районов за прошедшие сутки ранения получили два гражданских лица.

Луганщина

За минувшую ночь россияне выпустили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных 14 ракет, совершили семь обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, неоднократно применена авиация.

За сутки отражены наступления врага по четырем направлениям – повсюду противник со значительными потерями вынужден был отступить.

Донецкая область

Ночью и утром зафиксирован обстрел Славянска (сгорел частный дом). Обстрелян также город Горняк Кураховской городской территориальной громады. Повреждение получили по меньшей мере 6 многоэтажек и 3 частных дома. О погибших и раненых информация не поступала. Ведется обследование территории.

За сутки обстреляны Бахмут, Авдеевка, Константинополь, Часов Яр, с. Клещиевка, с. Макеевка. Повреждены 8 жилых домов, помещения ЧАО АКХЗ, автомобиль, хозяйственные и производственные постройки.

За минувшие сутки – один погибший и 7 раненых. Область остается без газа и частично без воды и электричества.

Николаевщина

Ночью были обстрелы у села Широкое. Около 05:30 были обстрелы за пределами сел Поляна, Красная Долина, Широкое. Пострадавших нет.

Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, расположенные на линии разграничения. Так, сегодня ночью в 02:08 были обстрелы пгт Березнеговатое. Из-за попадания боеприпасов и их обломков произошло возгорание сена.

Вчера с 19:00 до полуночи — обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

Несмотря на то, что войска РФ продолжают вести боевые действия на занимаемых рубежах и пытаются вести разведку беспилотными летательными аппаратами, ВСУ продолжают наносить меткие удары оккупантам.

В результате боев на территории Херсонщины возникает много пожаров. Критической остается ситуация в Каховском и Бериславском районах, где люди вынуждены самостоятельно тушить пожары, ведь не всегда оккупанты дают разрешение на приезд спасателей.

"Темами номер один для оккупантов остается проведение референдума и новый учебный год. Местные коллаборанты продолжают ездить общинами области и проводить встречи с людьми и агитировать за присоединение к России", — говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт рассказал, как может происходить освобождение Херсона.

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