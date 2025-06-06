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Россияне били по жилому массиву Чернигова: последствия комбинированного удара (фото)
Поисково-спасательные работы в Чернигове продолжаются. На месте работают специалисты ГСЧС и кинологическая группа со служебными собаками.
В ночь на 6 июня россияне нанесли комбинированный удар по Чернигову. Предварительно атаковали беспилотниками типа «Герань-2» и баллистикой — крылатая ракета и «Искандер-М». 14 взрывов. В результате ударов ранены люди. Однако есть информация, что под завалами построек могут быть люди.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Били по жилому массиву — повреждены многоквартирные и частные дома.
Четверо человек ранены. Трем из них медики оказали помощь на месте, одного гражданского мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В Чернигове повреждено одно из предприятий и объекты инфраструктуры. Под завалами могут находиться люди.
В результате массированного удара россиян в домах людей нет света.
На местах ударов работают полицейские, взрывотехники, спасатели, энергетики и экстренные службы.
Тем временем в Киеве погибли трое спасателей, девять получили ранения в результате вражеской атаки 6 июня.