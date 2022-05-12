"Россияне близки к кульминации": генерал США рассказал, когда ВСУ удастся отбросить оккупантов на позиции до 23 февраля

Российская армия терпит неудачу в Украине, против которой их отправил воевать Путин, и вскоре ВСУ пойдут в контрнаступление, которое позволит выбить оккупантов из Украины.

В армии РФ нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой против Украины. В то же время ВСУ активно поддерживают международные партнеры, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета они попытаются вернуть Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля.

Об этом заявил командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире телеканала CNN.

По его мнению, первое окно возможностей для ВСУ открылось, когда российские военные покинули Киевскую область. Но тогда ВСУ им не воспользовались. Россиянам удалось перегруппироваться и начать новое наступление, но уже на востоке и юге.

"Хорошая новость в том, что они начали очень быстро, не подготовившись. И именно поэтому мы видим такие незначительные успехи за последние две недели, на фронте длиной 300 миль. Там нет области основного удара. Они не в состоянии сосредоточить свои наступательные возможности. где. И наверняка за столь короткое время они не смогли научиться проводить то, что я бы назвал совместными операциями, то есть сочетание действий наземных, морских и воздушных сил, спецназа и кибервойск", — считает Ходжес.

По мнению Ходжеса, у Украины появилась новая возможность уничтожить оккупантов. По его словам, вскоре Украина сможет перейти в контрнаступление. И, по его мнению, ВСУ удастся до конца лета отбросить Россию на те позиции, которые страна-агрессорка занимала до 23 февраля.

"Считаю, россияне уже приблизились к кульминации. У них нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, которые готовы вступить в бой. И мне кажется, речь идет о неделях, поскольку многое было сделано Соединенными Штатами и их союзниками, чтобы в ближайшие недели увеличить потенциал Украины "Думаю, мы увидим переход Украины к контрнаступлению, и, откровенно говоря, они попытаются до конца лета вернуть Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля", — предположил американский генерал.