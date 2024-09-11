Россияне близки к заходу в Селидово: обозреватель заявил об ухудшении ситуации

Обозреватель указал, что украинские войска, похоже, отошли из Мариновки.
Ситуация в районе города Селидово Донецкой области существенно ухудшилась. Российские войска близки к тому, чтобы зайти в город.
Об этом заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец.
По его данным, украинские войска, похоже, отошли из Мариновки, а передовые подразделения врага прорываются между Украинском и Селидово. Россияне могут вскоре взять Украинск под свой контроль.
"Таким образом, очень вероятно, что ВСУ будут вынуждены полностью покинуть плацдарм восточнее г. Волчья, по направлению на с. Невельское и отойти на рубеж, по крайней мере, Горняк — Кураховка", — оценил Машовец.
Кроме того, обозреватель отметил, что ситуация в районе Селидово также существенно ухудшилась.
"Противник очень близок к тому, чтобы войти в город с востока и северо-востока... Ему также удалось продвинуться западнее Новогродовки..." — говорится в заявлении.
Напомним, по данным аналитиков Deep State, российские войска продвинулись возле Мариновки, в Украинске и в окрестностях.
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