Россияне близки к заходу в Селидово: обозреватель заявил об ухудшении ситуации

Обозреватель указал, что украинские войска, похоже, отошли из Мариновки.

Ситуация в районе города Селидово Донецкой области существенно ухудшилась. Российские войска близки к тому, чтобы зайти в город.

Об этом заявил украинский военный обозреватель Константин Машовец.

По его данным, украинские войска, похоже, отошли из Мариновки, а передовые подразделения врага прорываются между Украинском и Селидово. Россияне могут вскоре взять Украинск под свой контроль.

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"Таким образом, очень вероятно, что ВСУ будут вынуждены полностью покинуть плацдарм восточнее г. Волчья, по направлению на с. Невельское и отойти на рубеж, по крайней мере, Горняк — Кураховка", — оценил Машовец.

Кроме того, обозреватель отметил, что ситуация в районе Селидово также существенно ухудшилась.

"Противник очень близок к тому, чтобы войти в город с востока и северо-востока... Ему также удалось продвинуться западнее Новогродовки..." — говорится в заявлении.

Напомним, по данным аналитиков Deep State, российские войска продвинулись возле Мариновки, в Украинске и в окрестностях.

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