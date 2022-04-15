Россияне блокируют вывоз людей и ищут АТОвцев: ситуация в оккупированных Токмаке и Молочанске

Россияне блокируют вывоз людей и ищут АТОвцев: ситуация в оккупированных Токмаке и Молочанске

Гуманитарная ситуация в населённых пунктах сложная.

Российские оккупанты отстранили от власти законно избранного председателя временно захваченного Молочанска Запорожской области.

Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

Ирина Липка с конца марта находится в плену у военных России. Оккупационного самопровозглашенного "мэра" еще не представили, подчеркнули в ОГА.

Кроме того, в Молочанском обществе на выезде поставили блок посты. Захватчики государства-террориста никого не выпускали. Кроме того, ходили по домам и квартирам, ища и забирая в плен участников АТО и проукраинских активистов. У людей проверяют телефоны.

В Токмаке и.о. городского головы назначен Владимир Вольвач. Игорь Котелевский сложил полномочия, но он все еще находится в городе: работает, чтобы помогать токмачанам. Отмечается, что факты обысков в домах местных в Токмаке пока неизвестно.

Глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский отмечает, что гуманитарная ситуация на оккупированных территориях сложная, но работают все коммунальные службы, банки, в больнице медики принимают до 12:00.

"Наибольшей проблемой для местных жителей является приобретение товаров в магазинах, поскольку большинство из них принимают только наличные средства, а с их получением есть определенные трудности. Часть магазинов серьезно подняла цены на продукты питания и товары первой необходимости, снизив таким образом их доступность для простых граждан", — подчеркнул он.

В настоящее время из городов организованные гуманитарные коридоры не работают. Желающих выехать из Токмака и Молочанска много, поэтому необходимо увеличить количество эвакуационных рейсов. "Сейчас такой возможности нет, потому что российские бандиты блокируют централизованный вывоз мирного населения", — отметили в ОГА.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Запорожской области фиксируют случаи, когда российские оккупанты проводят незаконные обыски у мирного населения. В частности, в Приазовском.