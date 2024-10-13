Россияне более 10 часов терроризировали Киевщину: власти сообщили о последствиях

Обошлось без жертв и пострадавших.

Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевщину БПЛА. Воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась более 10 часов.

Об этом сообщили в КОВА.

"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", — говорится в сообщении.

В то же время в двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома. Повреждения незначительны.

Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки противника.

Напомним, в ночь на 13 октября Силы ПВО сбили 31 российский ударный беспилотник над Украиной. Еще 36 дронов локационно потеряны в разных регионах, вероятно, благодаря активному противодействию радиоэлектронной борьбе.

Противовоздушное сражение продолжалось в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

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