Россияне более 10 часов терроризировали Киевщину: власти сообщили о последствиях

Обошлось без жертв и пострадавших.
Сегодня ночью россияне снова атаковали Киевщину БПЛА. Воздушная тревога объявлялась дважды и продолжалась более 10 часов.
Об этом сообщили в КОВА.
"В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилищной инфраструктуры не допущено", — говорится в сообщении.
В то же время в двух районах области в результате падения обломков повреждены три частных дома. Повреждения незначительны.
Оперативные группы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий атаки противника.
Напомним, в ночь на 13 октября Силы ПВО сбили 31 российский ударный беспилотник над Украиной. Еще 36 дронов локационно потеряны в разных регионах, вероятно, благодаря активному противодействию радиоэлектронной борьбе.
Противовоздушное сражение продолжалось в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
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