Россияне более 40 раз обстреливали Херсонщину, есть жертва и раненный: детали от ОВА

Оккупанты обстреливали мирные города и села из артиллерии, РСЗО и минометов.

Российские оккупационные войска за минувшие сутки, 31 января, обстреляли территорию Херсонской области 42 раза. В результате коварных атак врага есть жертвы среди гражданских.

Об этом утром 1 февраля сообщает Херсонская ОВА.

Российские оккупанты били по мирным населенным пунктам Херсонской области из артиллерии, РСЗО и минометов.

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Областной центр армия РФ обстреляла 8 раз. Из-за вражеских атак в городе повреждены дома херсонцев.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще один житель региона получил ранения.

Напомним, за 30 января российские оккупанты 54 раза обстреляли территорию Херсонщины. Враг открывал огонь из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Отметим, что с тех пор как украинские воины освободили Херсон из российской оккупации (11 ноября 2022 года), войска РФ регулярно стряпают по городу с чрезвычайной жестокостью, разрушают там дома людей, инфраструктуру, убивают своими обстрелами гражданских. Впрочем, как объясняет военный эксперт Олег Жданов, российские оккупанты не хотят уничтожить Херсон, их цель – захватить город. Когда они ведут изнурительный огонь, то останавливаются и присматриваются, выбросят ли горожане белое знамя или не выбросят. Жданов привел пример, как в первый месяц войны военнопленный солдат РФ, возможно, даже офицер, во время первоначального допроса, на вопрос: "Зачем вы нас убиваете?", ответил: "Чтобы вы нас полюбили".

Кроме того, россияне в селе Александровка на Херсонщине во время оккупации расстреливали гражданские автомобили, забрасывали гранаты в подвалы, стреляли под ноги местным. Сейчас Александровка — это сплошная руина, еще среди сотен разбитых домов стоит сожженная военная техника.

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