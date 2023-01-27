Россияне более полутора часов обстреливали Часов Яр: двое погибших и пять раненых (фото)

В пятницу, 27 января, около 09:00 российские войска начали обстреливать город Часов Яр в Донецкой области. Вражеская атака длилась более полутора часов.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.

По его словам, вражеская атака унесла жизни двух человек. Кроме того, во время российских обстрелов по меньшей мере пять мирных жителей ранены. Также повреждено с десяток домов, помещения и здания учреждений и государственной службы, автомобили.

Руководитель Донбасса также сообщил об обстрелах Авдеевки, Торецкая, Александрополя и Богоявленки. В частности, в Авдеевке россияне около 09:00 обстреляли центральную часть города из артиллерии, а несколькими часами позже применили "Грады" с кассетными элементами. Информация о пострадавших не поступала.

Александрополь Очеретинской общины и Богоявленку, что вблизи Угледара, россияне обстреляли из РСЗО.

Фото: facebook/Павел Кириленко

"Враг сознательно уничтожает наши города и поселки. Гражданские, не задействованные в защите и обеспечении работы критической инфраструктуры области, должны быть эвакуированы", — подчеркнул Кириленко.

Напомним, в результате вражеских действий оккупантов 26 января в Донецкой области 9 человек погибли и еще 6 получили ранения.

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