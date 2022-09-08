Россияне больше не могут пополнять свои оперативные резервы в Херсонской области - британская разведка

В Херсонской области способность россиян разворачивать оперативные резервы и пополнять материальные средства с востока значительно замедляется из-за мощного наступления украинских защитников.

ВСУ продолжают давить на оккупантов и целиться в их уязвимые пункты пропуска. Так, за последние сутки украинские военные уничтожили понтонную переправу оккупантов через Днепр в Дарьевке.

Об этом сообщает британская разведка.

"В Херсонской области украинские военные продолжают вести наступательные операции. Вероятно, Украина разрушила понтонный мост в Дарьевке, который российские войска развернули после того, как соседний автомобильный мост был серьезно поврежден", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дарьевская переправа является одним из основных путей сообщения северных и южных базировок российских войск вдоль реки Днепр.

"Системное и точное нацеливание Украины на уязвимые пункты пропуска россиян, вероятно, продолжает оказывать давление на российские силы в то время, как они пытаются сдержать украинские атаки: их способность развертывать оперативные резервы и пополнять материальные средства с востока замедляется", — рассказали в Минобороны Великобритании.

Напомним, украинские силы использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться по меньшей мере на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

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