Россияне бомбили аквазону, комбикормовый завод и дома людей Николаевской области: появились первые детали

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область.
Под обстрелами войск РФ за сутки оказались Николаев и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов.
Об этом рассказал глава ОВА Виталий Ким.
Ночью, 15 сентября, около 00:30 оккупанты обстреливали окрестности Николаева. Подробная информация уточняется.
В Николаевском районе в течение 14 сентября под вражескими обстрелами было с. Калиновка Воскресенской громады. В результате повреждены жилые и нежилые здания. Пострадавших нет.
Также армия РФ обстреливала с вечера 14 сентября и ночью 15 сентября окрестности сел Солончаки, Дмитровка, Яселка, Ивановка, Куцуруб Куцурубской громады. Села Ивановка и Яселка из-за обстрелов оккупантов без электроснабжения. Пострадавших нет.
В полночь, 15 сентября, враг наносил удары по с. Шевченко Шевченковского общества и с. Мешково-Погореловская громада. Последствия уточняются.
Также ночью 15 сентября ударили ракетами по инфраструктурному объекту в с. Черноморка Черноморской громады. Пострадавших нет.
В течение ночи 15 сентября до 06:17 утра враг неоднократно наносил удары по территории г. Очаков Очаковской громады. Преимущественно оккупанты бомбили аквазону. Пострадавших нет.
В Баштанском районе под постоянным огнем армии РФ остаются села, расположенные на линии разграничения Березнеговатской громады. Вчера, 14 сентября, под обстрелами оказались:
- в 10:45 станция Березнеговатое,
- в 16:10 с. Красный Яр,
- в 19:40 с. Мураховка,
- в 19:50 пгт Березнеговатое, попадание зафиксировано по комбикормовому заводу.
Пострадавших нет. Информация о поврежденных жилых домах уточняется.
Утром, 15 сентября, около 07:00 были обстрелы окрестностей с. Новоалександровка Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Вчера, 14 сентября, в 10:00 зафиксированы обстрелы Широковской громады за пределами населенного пункта. Вечером, в 16:00 было попадание в с. Широкое, в результате чего разрушены два жилых дома, пострадавших нет.
С 19:00 14 сентября до 04:00 15 сентября обстрелы преимущественно за пределами населенных пунктов с. Широкое и с. Красная Долина, попадание по сельскохозяйственным зданиям. Пострадавших нет.
В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, Россия ударила по жилым домам Николаева ракетами С-300. Появились фото последствий.
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