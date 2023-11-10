Россияне боятся за свой флот, поэтому не используют в Черном море большие корабли – эксперт

Украине для господства в море нужно уничтожать мелкие российские катера.

Российские оккупанты волнуются за свои корабли. Большие они сейчас не используют, а только патрулируют катерами.

Об этом в рамках телеканала 1+1 сообщил военный эксперт Павел Нарожный.

Россияне не используют большие корабли, пытаясь избежать ударов противокорабельными дронами.

"Сейчас основу всего флота, большие корабли, россияне не используют. Они боятся ударов противокорабельными дронами и так далее. Все, что они делают – патрулирование катерами. И этот удар очень важен", — сообщил Павел Нарожный.

Эксперт подчеркнул новые подходы и возможности дронов, благодаря которым россиянам не удалось предотвратить удар.

"А здесь он подошел очень тихо, что-то поменялось в этих дронах. Это какая-то уже новая модификация", — отметил эксперт.

Также военный эксперт подчеркнул основные задачи, которые необходимо выполнить для безопасности зернового коридора.

"Нам для господства на море нужно уничтожать именно эти мелкие катера. Для этого нам нужно большое количество таких морских дронов, которые это делают, как мы видим, довольно успешно... Это не даст возможность россиянам патрулировать море. Они не смогут ставить мины, они не смогут препятствовать нашему зерновому коридору", — подчеркнул Павел Нарожный.

Напомним, что украинские военные поразили российские десантные катера в Крыму.

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