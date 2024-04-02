"Россияне бросали технику и убегали с поля боя": воин ВСУ раскрыл детали самой большой танковой атаки врага

Под Авдеевкой произошло одно из самых больших танковых нападений России за два года войны. Силы обороны успешно его отразили.

Об этом механизированном вражеском штурме рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

"Работали наши соседи более активно с помощью старшего начальника – я здесь имею в виду артиллерию. Классика жанра. Потому что вся эта техника, в первую очередь, тяжелая бронетехника, которая появляется на поле боя, это первая мишень. Всегда концентрация внимания идет на то, что может проникнуть в нашу оборону и имеет броню. Поэтому туда концентрируются все силы", – отметил военный.

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Цехоцкий подчеркнул, что такой результат во время танкового штурма окупантов получен благодаря мастерству украинских воинов.

"Работает артиллерия, поднимаются дроны, которые, в первую очередь, и обнаруживают противника. Затем противник паникует, потому что начинаются прилеты. Насколько мне известно, они бросали технику и убегали с поля боя. Хотя всегда они героически описывают свои "подвиги", а на самом деле все абсолютно наоборот… Дальше пехоту, которая разбегается, (украинские защитники – ред.) одиночно добивают. Также FPV-ишники, как правило, дожигают технику, чтобы ее нельзя было починить и снова запускать в работу", – прокомментировал Цехоцкий.

Отвечая на вопрос, является ли применение врагом тяжелой техники на уровне батальона признаком, что они готовят на этом направлении наступление в мае-июне, о котором говорил президент Владимир Зеленский, военный отметил, что здесь штурмы врага проходят ежедневно.

"Что в направлении Тоненького, Невельского, Нетайлово у них (россиян – ред.) после захвата Авдеевки это ежедневно происходит. Сейчас они там по 4-5 человек наступают. А до этого были случаи, когда они поднимались в психическую атаку, скажем на двух направлениях: в одном месте задействовали технику — например район Первомайского, там до восьми единиц было, а в это же время группа до 30 человек наступала на Невельское. И шли в полный рост через поле, несмотря ни на что, — психическая атака, — рассказал военный.

Напомним, 30 марта, российская армия совершила, вероятнее всего, один из самых масштабных танковых штурмов за 25 месяцев полномасштабной войны. ВСУ разгромили вражескую колонну врага под Авдеевкой.

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