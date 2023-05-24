Россияне бросают тела своих погибших на поле боя — военный эксперт рассказал о схеме командиров армии РФ

Это позволяет, например, считать их пропавшими без вести, то есть не "300-ми" и не "200-ми". Соответственно, выплаты не нужно производить, экономия бюджета.

Российские солдаты покидают тела своих погибших сограждан в поле боя. Это нормальное явление для РФ, однако не только из-за ментальности. Есть и экономическая сторона вопроса.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

“Довольно часто российское командование покидает тела уничтоженных российских оккупантов в поле. Это многое упрощает. Это позволяет, например, их считать пропавшими без вести, то есть не "300-ми" и не "200-ми", — рассказал Коваленко.

Поэтому, если солдаты считаются пропавшими без вести, выплаты за них родным не предусмотрены.

"Экономия бюджета. А в некоторых случаях их продолжают хранить как личный состав подразделений, и на них командир подразделения получает соответствующие выплаты — ежемесячное обеспечение, зарплаты и т.д.", — сказал Коваленко.

Это все ложится в карман, командир подразделения делится с другими офицерами, чтобы эта схема продолжала работать, говорит эксперт.

"Таких мертвых душ в российских оккупационных войсках достаточно много в подразделениях, это уже целый бизнес", — добавил эксперт.

Напомним, россияне под Кременной применяют химическое оружие: сбрасывают с дрона баллоны с ядовитым газом. Офицер 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии на псевдо "Бур" рассказал, как украинские воины уничтожают врага под Кременной в Луганской области.

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