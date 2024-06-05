Россияне бросают в бой на Харьковском направлении последние резервы: эксперт раскрыл замысел врага

Одновременно с наступлением в Харьковской области оккупанты усиливают боевую активность на Покровском и Кураховском направлениях.

На Харьковском направлении российская оккупационная армия вводит в бой мотострелковую дивизию, которая является последним резервом группы войск "Север" и одновременно усиливает свое наступление на другом — Покровском направлении.

На это обратил внимание в комментарии телеканала "Киев24" военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил усиление активности окупантов на Покровском и Кураховском направлениях.

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"Они просто прут, особенно на Покровском направлении, бешеными темпами. А то, что они не открывают еще один участок фронта в Сумской области, говорит о том, что они считают достаточным, что они оттянули часть резервов наших войск на Харьковское направление”, — объяснил замысел российских окупантов эксперт.

По словам Олега Жданова, россияне усиливают свое наступление на Харьковщине последним резервом из группы войск "Север" — это 72-я мотострелковая дивизия 44-го армейского корпуса.

Напомним, представитель Национальной гвардии Руслан Музычук сообщил, что российская оккупационная армия перемещает на Харьковское направление новые подразделения, в том числе мотострелковые, для поддержки штурмов. На этом участке фронта захватчики на протяжении последних недель понесли большие потери.

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