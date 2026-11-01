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Категория
Война
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Россияне бросили тысячи военных в штурмы, но почти нигде не продвинулись: свежий отчет ISW (карта)

Украинские защитники продвинулись возле Лимана и восточнее Славянска, тогда как российские войска не смогли добиться успехов на большинстве направлений. Аналитики ISW зафиксировали лишь ограниченное продвижение окупантов на севере Харьковщины.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Вооруженные Силы Украины

Вооруженные Силы Украины / © Associated Press

Украинские защитники продвинулись вблизи Лимана и восточнее Славянска, усиливая давление на российские позиции и логистику. На фоне активных наступательных действий на Востоке и на Юге российские войска смогли добиться лишь ограниченного успеха — вблизи границы на Харьковщине.

Об этом говорится в новом обзоре Института изучения войны (ISW) за 30-31 октября.

Где наступает Россия: ситуация на фронте в Сумской и Харьковской областях

В течение 30-31 октября российские войска атаковали по нескольким направлениям — от Сумщины и Харьковщины до Запорожской области. Однако ISW не выявил подтверждений успехов окупантов на большинстве участков фронта.

В Сумской области российское командование продолжает пытаться создать так называемую буферную зону вдоль границы, отмечают аналитики ISW. 31 октября источник, освещающий деятельность группировки «Север», заявил, что украинские военные зашли в Юнаковку к северу от Сум. Там также сообщили о значительных потерях российских подразделений из-за преимущества ВСУ в применении беспилотников.

«Российские войска продолжают наступательные действия в северной Сумской области, но ISW не наблюдало доказательств их продвижения в этом районе», — отмечают аналитики в оценке ситуации на Северном направлении.

Отдельно ISW подчеркивает, что создание обороноспособных буферных зон Сумской области остается одной из целей российской группировки на северном направлении.

В Харьковской области аналитики зафиксировали единственное подтвержденное продвижение россиян за этот период — вблизи Грановки, к северу от Харькова. Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов пояснил, что оккупанты пытаются расширить зону контроля с флангов, а не продвигаться дальше в направлении Казачьей Лопани.

«Русские силы сосредоточены на расширении зоны продвижения с флангов, а не на дальнейшем продвижении вглубь Казачьей Лопани», — сказал Трегубов.

По оценке ISW цель российских войск на Харьковщине — оттеснить украинские силы от международной границы, сформировать буферную зону со стороны Белгородской области и приблизиться к Харькову.

Купянское, Боровское и Лиманское направления: ВСУ проводят контратаки

По данным Института изучения войны, 30 и 31 октября российские войска продолжали штурмовать Купянск и близлежащие территории, однако аналитики не нашли подтверждений продвижения оккупантов. Российские военные блоггеры заявляли о якобы успехах в районе Малой Шапковки, Мирового и Купянска-Узлового, однако ISW не подтверждает эти сообщения.

Украинские силы недавно продвинулись к северо-востоку от Боровой. Геолоцированные кадры от 30 октября зафиксировали российский обстрел украинской позиции к югу от Зеленой Рощи. По оценке ISW это свидетельствует о продвижении ВСУ в этом районе.

«Русские войска продолжали наступательные действия в Купянске и вблизи него, но ISW не наблюдало подтверждений их продвижения», — отмечают аналитики Института в оценке ситуации на Купянском направлении.

По данным ISW, 30 и 31 октября российские войска продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, однако не добились подтвержденных успехов. Украинские защитники контратаковали к юго-востоку от Лимана и на восточных окраинах города.

По оценке ISW, российское командование продолжает стремиться окружить украинский «Фортечный пояс» с северо-запада, захватить Лиман и форсировать Северский Донец. Это один из ключевых элементов плана окупантов по продвижению на Донетчине.

«Русская цель: захватить Лиман и пересечь Северский Донец, чтобы поддержать широкий охват „Фортечного пояса“», — так ISW описывает задачи российской группировки на этом направлении.

К востоку от Славянска русские войска также производили наступательные действия, однако без подтвержденного продвижения. Украинские силы контратаковали к юго-востоку от города.

Аналитики отмечают, что выход в Славянск, Краматорск и Дружковку с востока остается одной из стратегических задач российского командования в рамках кампании по захвату «Фортечного пояса».

Константиновский и Добропольский направления: россияне готовятся к новым штурмам

На Константиновском направлении российские войска продолжают применять тактику инфильтрации — пытаются проникать в украинскую оборону небольшими группами. По оценке ISW, такие действия свидетельствуют геолоцированные кадры от 19 и 30 октября, на которых зафиксированы удары ВСУ по российским позициям в северной и северо-западной частях Константиновки.

«Русская тактика инфильтрации может давать относительно быстрые тактические результаты на слабо удерживаемых участках украинской обороны, но украинские адаптации и неспособность России закрепиться ограничивают их длительный эффект», — отмечает ISW в анализе российского наступления в Донецкой области.

Аналитики ISW также обращают внимание на попытки российских войск продвигаться в Константиновку и Дружковку с юга и юго-запада. оккупанты действуют к востоку от реки Казенный Торец, пытаясь расширить зону своего присутствия вблизи этих городов.

Сходную тактику россияне применяют и на Добропольском направлении. По данным ISW, геолоцированные кадры от 29 октября подтверждают, что украинские военные поразили три российских позиции в северной части Доброполья.

Кроме попыток проникновения в украинскую оборону, оккупанты накапливают в этом районе танки, бронетехнику и другое вооружение. Об этом 31 октября сообщил сержант одной из украинских бригад, действующей на Добропольском направлении.

«Российские силы продолжают накапливать резервы вокруг Покровска к югу от Доброполья, готовясь к возобновлению усиленных штурмовых действий в направлении Доброполья», — пишут аналитики ISW.

Почти 900 потерь в неделю: ВСУ нанесли удар по российским силам возле Гуляйполя

На Гуляйпольском направлении русские войска атаковали 30 и 31 октября, однако не смогли продвинуться. По данным украинских военных, оккупанты понесли на этом участке фронта значительные потери.

По данным 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, за последнюю неделю украинские силы убили и ранили около 900 российских военнослужащих.

«На прошлой неделе Силы обороны уничтожили и ранили около 900 военнослужащих противника. Это почти на 150 больше, чем за предыдущий период, и рекордный показатель за последние два месяца», — сообщила пресс-служба 7-го корпуса ДШУ.

ISW также фиксирует, что российские войска на Гуляйпольском направлении прибегали к инфильтрационным действиям, но не достигали подтвержденных территориальных успехов.

Вблизи Орехова русские войска также продолжали наступательные действия 30 и 31 октября, но без подтвержденных территориальных достижений.

По сообщению военного обозревателя Константина Машовца от 30 октября, оккупанты содержат большую зону проникновения между Красным Криничным, Волшебным и Белогорьем. Однако ISW пока не может с достаточной уверенностью определить ее точные границы и потому не изменяет соответствующие обозначения на картах контроля территорий.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в октябре 2026 года российская армия понесла рекордные потери с начала полномасштабного вторжения. По данным Генерального штаба ВСУ, на 29 октября украинские защитники обезвредили 49 040 российских военных. Предыдущий месячный рекорд фиксировали в декабре 2024 года — тогда потери окупантов составили 48 670 человек.

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