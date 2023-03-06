Россияне бросили в бой дополнительные силы "Вагнера": Сырский — о "наивысшем уровне напряжения" в Бахмуте

Генерал-полковник Александр Сырский 5 марта посетил Бахмут, где продолжаются жестокие бои. Он отметил, что российская оккупационная армия усиливает наступление элитными наемниками ЧВК "Вагнер".

Об этом он сказал на брифинге в Military Media Center.

Сырский отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, сейчас там наблюдается высокий уровень напряженности. Россияне постоянно штурмуют этот город, пытаясь оккупировать его.

"Враг бросил в бой дополнительные силы "Вагнера". Наши воины мужественно отстаивают позиции на севере Бахмута, стараясь не допустить окружения города. Наше сопротивление на этом плацдарме продолжается уже несколько месяцев. Все это время попытки врага захватить город разбивались о стойкость наших воинов. Там значительные потери врага, ВСУ уничтожили большое количество техники, заставили бросать в бой лучшие штурмовые подразделения "Вагнера" и уменьшили наступательный потенциал противника", — пояснил генерал-полковник.

Напомним, резидент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте Донецкой области.

Также аналитики CNN считают, что даже если Бахмут упадет и ВСУ отступят из города, позиции российских войск на фронте не улучшатся и существенного преимущества оккупанты не получат.

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