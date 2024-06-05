Россияне будут атаковать: сколько резервистов задействуют оккупанты для наступления летом — Defence Express

По словам Киричевского, характер протекания процессов на фронте можно описывать как "позиционный тупик".

Противник попытается собрать резервы, которые у него есть, а это еще 60 тысяч человек, которых готовят к боевым действиям, чтобы в июне, июле или августе атаковать восток Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевски в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт со ссылкой на информацию из открытых источников не исключил вариант, что россияне задействуют еще 60 тысяч оккупантов, готовящихся к боевым действиям.

"Вероятно, используют этот резерв, россияне попробуют в июне, июле или августе, воспользовавшись фактором оперативной внезапности, атаковать где-то на востоке. Есть еще более сложный вариант, когда россияне поближе к осени пойдут на проведение масштабной мобилизации, чтобы накопить силы на зимнюю кампанию. Грубо говоря, здесь возникает такая история, что перспективы, которые может готовить Кремль для ведения дальнейшей войны, выглядят гораздо сложнее, чем та непростая ситуация, которая сейчас наблюдается на востоке и севере", — пояснил он.

"Позиционный тупик" — так Киричевски охарактеризовал ситуацию на поле боя. Однако, по его словам, это не значит, что никто не наступает или есть затишье.

"Как раз наоборот, "позиционный тупик", это когда наблюдается большая напряженность боев, но стороны не продвигаются. Мы стоим в обороне, но у россиян тоже нет темпов продвижения, которые имели бы сейчас определенный резонанс. Если им удается даже что-то отразить, то это ненадолго. Поэтому здесь возникает вопрос в том, какую стратегию может выбрать Кремль для дальнейших боевых действий», — пояснил военный эксперт.

Между тем, ВСУ получили установки Cheetah — аналоги немецких Gepard — для защиты воздушного пространства.

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