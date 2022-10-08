Россияне будут убегать из Крыма и юга: Свитан — о взрыве на Крымском мосту

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что взрыв на Крымском мосту существенно ускорит контрнаступление ВСУ.

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.

"Если такой процесс, такая динамика уже началась, то понятны приблизительные шаги и последующие действия украинских войск, и можно спрогнозировать и действия российских войск. Они будут уходить с части территории", – заявил он.

Свитан прогнозирует, что в ближайшее время войска РФ будут выходить с территории полуострова.

"Дело в том, что мы также можем работать и по Чонгару, и по Перекопу, поэтому, я думаю, в ближайшее время начнется выход россиян из Крыма, пока еще открыт сухопутный перешеек. Поскольку даже приведенные переправы, которые они хотят запустить, не опрокинут ни войска, ни технику, ни гражданских", – говорит эксперт.

Он назвал оптимальный вариант дальнейших действий для оккупационной армии.

"Оптимальный вариант с военной точки зрения — россиянам сейчас выйти из Крыма, выйти с Юга Украины и как-то удерживать линию фронта за Донбассом и усиливать свои, российские границы, а не выполнять какие-то наступательные действия", — подчеркнул Свитан.

Также эксперт добавил, что у Украины есть шансы вернуться к международно признанным границам 1991 года еще в этом году.

"Это сегодня веха, это галочка, с которой начинается новая эпоха, новый этап развития событий в театре военных действий, и, я думаю, сейчас скорость перемен и украинских побед будет нарастать. Я практически уверен, что до конца года мы освободим наши территории в границ 1991 года» – считает он.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту раздался утром 8 октября. В результате детонации возник большой пожар. Россия сначала выдвигала версию об обычном возгорании семи железнодорожных цистерн с горючим. Однако на мосту произошел взрыв. Вероятно, сдетонировала грузовик со взрывчаткой, который именно двигался автомобильной частью моста.

На фото и видео заметно, что рухнула автомобильная часть Крымского моста и значительно повреждена его железнодорожная часть.

Официальные лица Украины пока на взрыв на Крымском мосту реагируют шутками и мемами.

В то же время в России традиционно прибегли к угрозам. Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий угрожает "неотвратимыми последствиями", если подтвердится "украинский след" во взрыве.