Россияне бьют по Херсонщине из всех видов вооружения: власти сообщили трагические новости

Обстрелы не утихают ни днем, ни ночью.

Российские войска в течение суток из разных видов вооружения били по жилым кварталам 12 населенных пунктов Херсонской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

"В результате атак армии РФ повреждены многоэтажка, два частных дома, сотовая башня и складское помещение. Один человек погиб, еще один — ранен", — говорится в сообщении.

Военные РФ обстреляли, в частности, Белозерку, Громадное, Кизомис, Садовое, Берислав, Золотую Балку, Новоалександровку, Дорожное, Нововоронцовку, Осокоровку, Тягинку и Херсон, сообщил Прокудин.

"Территорию Херсонской городской территориальной громады российские войска обстреляли семь раз. Поражение зафиксировали в Херсоне и Садовом", — говорится в сообщении главы МВА Романа Мрочко.

Кроме того, стало известно, что в результате детонации взрывчатки, которую с дронов сбросили военные РФ на Берислав Херсонской области 29 марта 2024 года, ранен еще один человек.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Херсонском направлении российские военные из артиллерии и минометов обстреляли более 10 населенных пунктов. В частности, Тягинку, Ивановку, Херсон и Никольское.

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