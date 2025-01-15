Россияне целились в газохранилище на западе Украины: эксперт сказал, какие последствия

Враг пытается попасть по газохранилищу на Западе Украины. Но ему не удастся этого сделать.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Сергей Нагорняк, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Цель россиян – чтобы произошел взрыв, пылало газохранилище и Украина потеряла его.

"Оно (газохранилище – ред.) расположено глубоко под землей. В прошлом году были претенденты, когда ракета "Кинжал" целила, зарывалась на минус 10 метров, но она не взрывалась", – вспомнил специалист.

Наземное оборудование, считает он, может быть частично повреждено. Но это не имеет никакого стратегического значения для нашей газотранспортной системы.

"Целей, которые они имеют, не достигают. Я не знаю, как российские военные пытаются аргументировать Путину то, что они якобы смогут наше газохранилище взорвать. На это у них не хватит сил", — резюмировал Нагорняк.

Напомним, утром 15 января российская оккупационная армия атаковала ракетами энергетическую инфраструктуру Львовской области.

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