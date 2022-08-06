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Россияне целый день обстреливали Сумщину: в ОВА показали последствия вражеской атаки (фото, видео)

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Россияне целый день обстреливали Сумщину: в ОВА показали последствия вражеской атаки (фото, видео)

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Российская Федерация на протяжении 5 августа открывала огонь по Сумщине пять раз, в результате чего повреждены дома и есть травмированый.

По информации Сумской ОВА, во время вражеских обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина. В настоящее время он находится в больнице.

Об этом говорится в сообщении главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

"Также повреждена также электросеть — 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время. Количество поврежденных домов устанавливается", — сообщил глава области.

По его словам, враг открывал артиллерийский огонь по территориям:

  1. Середино-Будской,
  2. Эсманьской,
  3. Глуховской громад.

Всего более 60 прилетов.

© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
© Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о самом массированном ударе украинской авиации по российским оккупантам на юге.

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