Россияне целый день обстреливали Сумщину: в ОВА показали последствия вражеской атаки (фото, видео)

Российская Федерация на протяжении 5 августа открывала огонь по Сумщине пять раз, в результате чего повреждены дома и есть травмированый.
По информации Сумской ОВА, во время вражеских обстрелов Шосткинского района россияне попали в дом мирных жителей. Раненый 52-летний мужчина. В настоящее время он находится в больнице.
Об этом говорится в сообщении главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
"Также повреждена также электросеть — 71 домохозяйство района осталось без света. Аварийные службы работают, все должно быть восстановлено в ближайшее время. Количество поврежденных домов устанавливается", — сообщил глава области.
По его словам, враг открывал артиллерийский огонь по территориям:
- Середино-Будской,
- Эсманьской,
- Глуховской громад.
Всего более 60 прилетов.
Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил о самом массированном ударе украинской авиации по российским оккупантам на юге.
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