Россияне частично отошли от Славянска, ВСУ могут начать контрнаступление на Изюмском направлении — ISW

Россия продолжает перебрасывать свои войска с северной части Донецкой области, чтобы поддерживать оборонные позиции на юг. Именно это и ослабит силы оккупантов в направлении Славянска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что частичное выведение оккупационных российских войск из северной части Донецкой области лишит враждебные силы необходимого боевого могущества в районе Славянска.

"Вероятно, создаст возможность для украинских сил начать контрнаступление на Изюмском направлении так же, как захват Россией Луганской области позволило Украине создать условия для контрнаступления в Херсонской области. Передислокация российских войск в Запорожскую область также предусматривает, что украинские контрнаступления не ограничиваются Херсонской областью и, вероятно,, будут проходить по всей южной оси", – отметили в ISW.

Фото: ISW.

Аналитики привели слова представителя ГУР Вадима Скибицкого о том, что две недели назад войска РФ вывели тактические группы ВДВ из Донбасса. Это может свидетельствовать о том, что оккупанты пока прекращают Славянскую кампанию, считают в ISW.

"Министерство обороны Великобритании также отметило, что российские силы, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении. Генштаб Украины сообщил, что российские силы перегруппировываются в Запорожской области. На кадрах из социальных сетей видно, как последние недели российские войска опрокидывают технику" и персонал как в Запорожскую, так и Херсонскую области", — добавили в Институте.

Как сообщалось, российские оккупационные войска начали накапливать военную технику в Белгородской области, восточнее российских наземных линий связи с Изюмом в Харьковской области. Спутниковые снимки с геолокацией показали наращивание русской армии с 19 июня по 28 июля в Уразово Белгородской области. Это в 12 километрах к востоку от границы.

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