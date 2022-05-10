Россияне четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман — ОК "Юг"

Россияне четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман — ОК "Юг"

Армия русской Федерации вновь обстреляла этот мост. Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области.

Россияне в четвертый раз попали ракетой в мост через Днестровский лиман.

Об этом сообщило "Общественное" со ссылкой на ОК "Юг".

Враг продолжает уничтожать объекты инфраструктуры области.

Напомним, что 26 апреля кафиры ракетами обстреляли Одесщину. Из-за этого был поврежден мост из-за Днестровского лимана.

В ОГА считают, что своими действиями противник пытается отрезать часть области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье.

Уже на следующий день, 27 апреля, в 6:45 армия Российской Федерации снова обстреляла этот мост. К счастью, в результате атаки оккупантов государства-террористки пострадавших железнодорожников нет.

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