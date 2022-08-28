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Россияне четырьмя ракетами обстреляли Ровенщину: повреждена больница и жилые дома

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Россияне четырьмя ракетами обстреляли Ровенщину: повреждена больница и жилые дома

Фото: Associated Press

Российские оккупанты в воскресенье, 28 августа, выпустили по Ровенской области четыре ракеты.

Захватчики целились по объекту военной инфраструктуры города Сарны. Из-за ударов повреждены помещения больницы и 30 жилых домов.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

"Сегодня вечером враг нанес четыре ракетных удара по объекту военной инфраструктуры города Сарны в Ровенской области. Обошлось без человеческих жертв. Ударной волной повреждено около 30 гражданских объектов. Это — жилые дома и помещения центральной районной больницы. Уже завтра все последствия будут устранены. На месте происшествия работают все силовые ведомства", — сказал Коваль.

Напомним, во время воздушной тревоги в Ровенской области раздались взрывы.

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