Россияне чувствуют "снарядный голод": Гуменюк о ситуации на левобережье Херсона

В армии РФ значительные проблемы с ресурсами на левобережье Херсонщины, в том числе оккупанты испытывают "снарядный голод".

Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

Гуменюк рассказывает, что ВСУ продолжают держать под огневым контролем все логистические маршруты врага.

"Россияне испытывают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места, откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами — это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя потерянные боеприпасы", — сказала Гуменюк.

Также читайте Британские разведчики объяснили, почему РФ активизировала удары по Одессе

По ее словам, работа на прошлой неделе украинских защитников показала результаты. В результате были уничтожены пять складов с боеприпасами. Теперь враг стал меньше использовать крупнокалиберную артиллерию.

"Из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, что оккупанты стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За минувшую ночь мы уничтожили еще одну крупнокалиберную вражескую пушку — две диверсионные лодки — две диверсионные лодки — две диверсионные лодки — две диверсионные лодки.

Отметим, что на Херсонщине враг мощно применяет авиацию с управляемыми авиационными бомбами, поэтому уничтожение их систем ПВО – это один из элементов ослабления вражеской авиации. Силы обороны уничтожили шесть вражеских систем противовоздушной обороны.

Читайте также: