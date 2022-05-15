Россияне цинично мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении": рисуют послания на бомбах и сбрасывают их на бойцов (фото)

Россияне цинично мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении": рисуют послания на бомбах и сбрасывают их на бойцов (фото)

Российские оккупанты цинично мстят Украине за грандиозную победу на "Евровидении-2022".

Оккупанты на своих бомбах оставляют надписи "Help Azovstal", "Kalush, как вы и просили" и другие, связанные с "Евровидением", на котором триумфально победила Украина, в том числе группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Об этом сообщил советник мэр Мариуполя Петр Андрющенко.

"Россияне — не люди. Не звери. Они просто изверги... Вот реакция российских военных на нашу победу на "Евровидении 2022". И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", — написал он.

Андрющенко подчеркнул, что оккупантам нет никакого прощения и ни о каком примирении не может идти речь.

"В России после проигрыша пойдут столетия на покаяние. Ярость. Просто ярость", — добавил Андрющенко.

Надписи россиян на ракетах / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Оккупанты мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении-2022" / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Россияне мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении-2022" и оставляют надписи на ракетах / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Ранее стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Азовсталь, где находятся украинские военные, фосфорными бомбами.

Как сообщалось, группа Kalush Orchestra выпустила эмоциональный клип на победную песню Stefania.

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