Россияне цинично мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении": рисуют послания на бомбах и сбрасывают их на бойцов (фото)

Российские оккупанты цинично мстят Украине за грандиозную победу на "Евровидении-2022".
Оккупанты на своих бомбах оставляют надписи "Help Azovstal", "Kalush, как вы и просили" и другие, связанные с "Евровидением", на котором триумфально победила Украина, в том числе группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Об этом сообщил советник мэр Мариуполя Петр Андрющенко.
"Россияне — не люди. Не звери. Они просто изверги... Вот реакция российских военных на нашу победу на "Евровидении 2022". И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", — написал он.
Андрющенко подчеркнул, что оккупантам нет никакого прощения и ни о каком примирении не может идти речь.
"В России после проигрыша пойдут столетия на покаяние. Ярость. Просто ярость", — добавил Андрющенко.
Ранее стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли Азовсталь, где находятся украинские военные, фосфорными бомбами.
Как сообщалось, группа Kalush Orchestra выпустила эмоциональный клип на победную песню Stefania.
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